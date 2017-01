Von: Redaktion DER FARANG | 06.01.17

BANGKOK (dpa) - Die ersten Parlamentswahlen in Thailand nach dem Militärputsch von 2014 werden aller Voraussicht nach nun doch erst im nächsten Jahr stattfinden. Der ursprüngliche Plan, in diesem Jahr wählen zu lassen, sei nicht zu halten, hieß es am Freitag aus der amtierenden Militärregierung.



Die Wahlen sollten nun im «Frühjahr 2018» stattfinden. Regierungschef Prayut Chan-o-cha hatte im vergangenen Jahr Wahlen für 2017 angekündigt. Ein Regierungsmitglied sagte der Deutschen Presse-Agentur nun, der Zeitplan müsse «etwas justiert» werden. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass die Einäscherung des im Oktober gestorbenen Königs Bhumibol und die offizielle Krönung des neuen Königs Vajiralongkorn erst im Spätjahr stattfinden könnten.