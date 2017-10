Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.17

WIEN (dpa) - Der konservative Wahlsieger in Österreich, Außenminister Sebastian Kurz, sieht sich nach dem Ergebnis der Parlamentswahl deutlich gestärkt.

«Das ist unsere Chance für echte Veränderung in diesem Land», sagte der ÖVP-Chef Sonntagabend in Wien. Bei seiner Rede vor begeisterten Anhängern stand er vor einer österreichischen und europäischen Flagge. Er verstehe das Wahlergebnis als deutlichen Auftrag. Laut Hochrechnungen liegt die ÖVP mit 31,6 Prozent klar an erster Stelle. Mit der Rückendeckung der Wähler will Kurz einen neuen politischen Stil etablieren. «Ich nehme diese Verantwortung mit großer Demut an», so Kurz.