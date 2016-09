Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.16

NEW YORK (dpa) - Die Amtszeit des UN-Generalsekretärs Ban Ki Moon (72) läuft nur noch bis Ende des Jahres. Dann muss ein Nachfolger gefunden sein. Eine vorgeschriebene Frist gibt es nicht, gerechnet wird aber mit einer Entscheidung im Oktober. Gewählt wird der Generalsekretär von der Vollversammlung auf Vorschlag des Sicherheitsrats.

Einem ungeschriebenen Verteilungsprinzip zufolge wäre ab 2017 ein Kandidat oder eine Kandidatin aus der Osthälfte Europas am Zuge. Viele der 193 Mitgliedsländer plädieren zudem dafür, dass erstmals in der Geschichte der UN eine Frau an der Reihe ist. Nachdem Christiana Figueres aus Costa Rica ihre Kandidatur zurückzog, sind offiziell elf Kandidaten im Rennen; weitere können aber dazukommen.

Die nächsten Probeabstimmungen im Sicherheitsrat finden am 26. September und Anfang Oktober statt. Im Oktober werden die Stimmzettel der 15 Mitglieder erstmals auch farblich danach markiert, ob das jeweilige Land eines der fünf Veto-Rechte im Sicherheitsrat besitzt.

In den vier bisherigen Probeabstimmungen setzte sich der frühere Chef des UN-Flüchtlingshilfswerks und ehemalige portugiesische Ministerpräsident António Guterres durch, obwohl er aus Westeuropa stammt. Gute Chancen werden auch der aus Bulgarien stammenden Generalsekretärin der UN-Kulturorganisation Unesco, Irina Bokova, ausgerechnet. Sie gilt als kompetent und beliebt und erfüllt viele der ungeschriebenen Anforderungen für den Posten der nächsten UN-Chefin, gilt vielen allerdings als zu russlandfreundlich.

Im Gespräch ist zudem die bulgarische EU-Kommissarin Kristalina Georgieva, was zuletzt zu diplomatischem Ärger zwischen Deutschland und Russland geführt hatte. Die Bundesregierung hatte in scharfer Form eine Äußerung des russischen Außenministeriums zurückgewiesen, wonach sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim jüngsten G20-Gipfel in China für Georgieva als neue Generalsekretärin stark gemacht habe.