Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.17

DAMASKUS/NEW YORK (dpa) - Trotz vereinzelter heftiger Gefechte und Luftangriffe in Syrien hat der UN-Sicherheitsrat der von der Türkei und Russland vermittelten Waffenruhe zugestimmt und Pläne für erneute Friedensgespräche bekräftigt. Am letzten Tag des Jahres 2016 stimmte das höchste UN-Gremium am Samstag einstimmig für eine Resolution, die der bereits geltenden Waffenruhe zustimmt und russisch-türkische Pläne über Gespräche im kasachischen Astana unterstützt.

Diese sollen Mitte Januar zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der Regierung von Präsident Baschar al-Assad unter Vermittlung von Russland, der Türkei und dem Iran stattfinden. Die UN-Resolution bezeichnet das Treffen in Astana als «wichtigen Schritt» vor den ab dem 8. Februar in Genf geplanten Gesprächen unter Vermittlung des UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan de Mistura.

Auch die Europäische Union hatte angekündigt, im Januar bilaterale Gespräche auszurichten, ohne Details zu nennen. Offen ist, ob Astana, Genf und Pläne aus Brüssel aufeinander aufbauen oder eher in Konkurrenz zueinander treten; gemeinsam ist das Ziel, den Bürgerkrieg mit etwa 500.000 Toten nach bald sechs Jahren zu beenden.

Die Waffenruhe war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Kraft getreten. Islamistische Terrorgruppen wie der IS und die frühere Nusra-Front sind von ihr ausgenommen.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien kam es zuletzt in verschiedenen Gebieten des Landes zu teils heftigen Gefechten. Die Türkei und Russland setzten im Norden Syriens ihre Luftangriffe in Al-Bab auf Stellungen der Terrormiliz IS fort. Und auch nahe der Hauptstadt Damaskus kam es den Beobachtern zufolge zu Luftangriffen und Kämpfen.

Mehrere syrische Rebellengruppen hatten am Samstag damit gedroht, die Kämpfe wieder aufzunehmen. Sie warfen der Armee des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vor, gegen die landesweite Waffenruhe zu verstoßen. «Das kontinuierliche Eindringen des syrischen Regimes in Gebiete, die von Revolutionsfraktionen gehalten werden, wird zu einem Ende der Absprachen führen», heißt es in einem Schreiben, das mehrere Rebellengruppen unterzeichnet und am Samstag veröffentlicht hatten. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete dagegen von mehreren Verstößen der Aufständischen gegen die Waffenruhe.

Besonders umkämpft ist derzeit das Tal Wadi Barada nahe der syrischen Hauptstadt. Das Tal ist wichtig für die Versorgung der Hauptstadt mit Frischwasser. Den Vereinten Nationen zufolge sind bis zu vier Millionen Menschen in und um Damaskus von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Unklar ist, inwieweit der Machtwechsel in den USA nach der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsidenten am 20. Januar die Friedensgespräche beeinflusst. Trumps Regierung solle ein «wichtiger Teilnehmer» des Treffens in Astana sein, hatte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin gesagt und auch Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar eingeladen, sich an den Vorbereitungen zu beteiligen. Trump steht dem mit Assad verbündeten Russland näher als sein Vorgänger Barack Obama.

«Während wir 2016 beenden, können wir uns alle darauf einigen, dass es Zeit ist, das Blutvergießen in Syrien zu beenden», sagte Großbritanniens stellvertretender UN-Botschafter Peter Wilson nach der Abstimmung in New York. Witali Tschurkin dankte den Mitgliedern des 15 Länder zählenden Gremiums für ihre Unterstützung und sagte: «Wir alle wissen, dass es ein sehr schwieriges Jahr gewesen ist.»

Die UN-Resolution fordert für humanitäre Helfer erneut schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang zur notleidenden Bevölkerung. Die Waffenruhe müsse vollständig geachtet werden, «um das Leben der Zivilisten zu schützen und humanitärer Hilfe vollen Zugang zu ermöglichen», teilte der Sprecher des französischen Außenministeriums am Samstagabend mit. Die politischen Verhandlungen müssten unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen wieder aufgenommen werden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind im abgelaufenen Jahr mindestens 49.742 Menschen in Syrien getötet worden. Darunter seien mehr als 13.600 Zivilisten.