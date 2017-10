Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.17

PEKING (dpa) - Inmitten hoher Sicherheitsmaßnahmen für den chinesischen Parteikongress hat sich ein Mann in Peking selbst in Brand gesetzt. Wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) schilderten, zündete sich der Mann am Dienstagnachmittag in der beliebten Einkaufsstraße Xidan in der Stadtmitte an und brach zusammen. Videos von dem Vorfall, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursierten, zeigten einen brennenden Mann, der vor einem Geschäft am Boden liegt und kurz darauf von zwei Sicherheitsleuten mit Feuerlöschern besprüht wird.

Ein Nutzer, der eines der Videos veröffentlichte, gab vor, der Mann habe anlässlich des Parteitages protestieren wollen, den Staats- und Parteichef Xi Jinping am Mittwoch mit einer Rede eröffnete. Augenzeugen konnten aber keine Angaben dazu machen, warum sich der Mann angezündet hatte. Er habe überlebt und sei weggetragen worden. «Es ist Parteitag, wir sollten nicht weiter darüber sprechen», sagte ein Verkäufer, der den Vorfall beobachtet hatte.

Während des einwöchigen Parteitages hat Peking die Sicherheitsvorkehrungen stark ausgeweitet. Tausende Freiwillige sind mobilisiert, um auf den Straßen für Ordnung zu sorgen. Die Feuerwehr wurde in erhöhte «Kampfbereitschaft» versetzt. Auch dürfen keine Drohnen oder Modellflugzeuge mehr fliegen. Die Zensur im Internet und in sozialen Medien wurde verstärkt.?