Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.16

SAN JOSÉ (dpa) - Der Vulkan Turrialba in Costa Rica ist ausgebrochen.

Bei der ersten Eruption in den frühen Morgenstunden am Montag (Ortszeit) spuckte der Berg Asche und glühende Steine bis zu 1000 Meter hoch in die Luft, wie das Vulkanologische Institut auf Facebook mitteilte. Im Tagesverlauf sei es zu weiteren Ausbrüchen gekommen. Das Institut riet der Bevölkerung, Masken zum Schutz vor der Asche zu tragen. Menschen mit Allergien oder Asthma sollten zu Hause bleiben. Der Flughafen der Hauptstadt San José wurde Medienberichten zufolge vorerst geschlossen. Der 3340 Meter hohe Turrialba liegt im Zentrum des mittelamerikanischen Landes, rund 60 Kilometer nördlich von San José..