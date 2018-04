Urologiezentrum Im Urologiezentrum des Bumrungrad International Hospital arbeitet ein Team erfahrener Urologen, das fachkundige Beratung, Diagnose und Behandlung für eine Vielzahl urologischer und genitaler Probleme anbietet, an denen Männer und Frauen leiden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder einen Termin vereinbaren möchten, kontaktieren Sie das Zentrum bitte telefonisch unter +66 (0)2-011.2222, machen einen Online-Termin aus oder senden eine Anfrage per E-Mail an info@bumrungrad.com. Deutschsprachige Unterstützung ist erhältlich unter +66 (0)2-011.3029 oder infogerman@bumrungrad.com.