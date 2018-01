Von: Redaktion DER FARANG | 22.01.18

BANGKOK: Für den Airport Rail Link sollen vorerst die dringend benötigten sieben neuen Züge nicht angeschafft werden.

Der stellvertretende Verkehrsminister Pailin Chuchottawon hat dem Betreiber SRT Electric Train (SRTET) mitgeteilt, er solle warten, bis die Regierung die Konzession für die neuen Verbindungen vom Flughafen Suvarnabhumi bis zum zweiten Bangkoker Airport Don Mueang und bis zum Pattaya-Flughafen U-Tapao in der Provinz Rayong vergeben hat. Erst dann werde feststehen, welcher Zugtyp eingesetzt werden soll. Derzeit fährt der Airport Rail Link über 28 Kilometer von Phaya Thai in der Stadtmitte zu Suvarnabhumi. Er ist ständig überfüllt, und deshalb will der Betreiber so schnell wie möglich neue Züge anschaffen.