PATTAYA: Der beliebte FARANG-Kalender für das Jahr 2017 / 2560 kann ab sofort online vorbestellt werden. Er ist als Gratisbeilage in der Druckausgabe FA25/2016 erhältlich, die am Freitag, 9. Dezember 2016 erscheint.

Er enthält die gesetzlichen und buddhistischen Feiertage Thailands, die Feiertage Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie die Redaktionsschlusstermine und Erscheinungstage Ihres Magazins DER FARANG.

Die Druckausgabe mit dem Kalender ist landesweit in den üblichen Verkausstellen wie Asiabooks und Bookazine sowie in Pattaya auch in den Supermärkten Best, Foodland, Friendship, Food-Mart und in zahlreichen anderen Verkaufsstellen landesweit zum Normalpreis von 60 Baht erhältlich.

Abonnenten der Druckausgabe erhalten automatisch den Kalender zusammen mit ihrem Lieblingsmagazin zugeschickt und müssen keine Bestellung tätigen.

Online Abonnenten können den Kalender ab dem 7. Dezember über den Button „PDF-Ausgabe“ kostenlos herunterladen.

Wenn Sie noch kein Online-Abonnent sind, wäre das vielleicht die Gelegenheit, jetzt eins abzuschließen. http://der-farang.com/de/products/pdf-online-abo

In Pattaya ansässige Residenten und Urlauber können nach wie vor max. drei Kalender kostenlos im FARANG-Medienhaus abholen.

Einzelausgabe mit Kalender auf Vorbestellung ab sofort möglich:

Wenn Sie kein Abonnement der Druckausgabe haben, können Sie jetzt einfach eine einzelne Ausgabe mit dem Kalender bestellen. http://der-farang.com/de/productcategories/druckausgabe