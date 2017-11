Von: Redaktion DER FARANG | 14.11.17

BANGKOK: Die Deutschsprachige Katholische Kirchengemeinde Bangkok informiert, dass katholische Kinder der Klassenstufe 3 auch im kommenden Jahr wieder die Möglichkeit erhalten, sich auf die Erstkommunion vorzubereiten und mit ihren Familien das Fest der Ersten Heiligen Kommunion zu feiern.

Alle Fragen zur Vorbereitung, zur Feier, zu den Zulassungsbedingungen und Terminen beantwortet Pfarrer Jörg Dunsbach. Bitte wenden Sie sich dazu bis spätestens Mittwoch, 20. Dezember 2017 an die Deutschsprachige Katholische Kirchengemeinde in Bangkok per E-Mail (post@gemeinde-bangkok.com) mit dem Stichwort „Erstkommunion 2018“.