Von: Werner Herpell (dpa) | 26.09.17

BERLIN (dpa) - Der Bundestagswahlkampf 2017 erschien vielen Beobachtern langweilig. Das Ergebnis vom Sonntag ist es nicht, die Aufarbeitung in den Parteien wird noch lange dauern. Eine Typologie vom Tag danach - von M wie Merkel bis L wie Lindner.

Ein mit Rekordverlusten teuer erkaufter Wahlsieg der Union. Der historische Tiefpunkt einer linken Volkspartei. Das erste echte Comeback einer Partei in der Geschichte des Bundestags. Der Sensationserfolg einer neuen Rechtsaußen-Truppe. Diese Bundestagswahl der Superlative lässt viele Parteistrategen ratlos zurück. Vom Umgang mit einem Polit-Erdbeben am Tag danach.

DIE TEFLON-KANZLERIN: War was? Minus 8,5 Prozent für ihre Union, das schwächste Ergebnis seit Konrad Adenauer 1949, eine Million Stimmen an die rechte AfD verloren - aber die CDU-Chefin sieht eigentlich keine Fehler in ihrem Wahlkampf. «Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten», sagt die ewige Kanzlerin Angela Merkel am Montag nach CDU-Beratungen in Berlin. «Ich habe diesen Wahlkampf gut durchgedacht (...) und bin jetzt auch am Tag danach nicht der Meinung, dass ich das anders sehe als ich das gestern oder vorgestern oder vor zwei Wochen gesehen habe.» Nun will sie sich aber an «die eigenen Hausaufgaben» machen - und eine stabile Regierung bilden, ob mit FDP und Grünen oder am Ende doch wieder mit der SPD.

DIE SPIELVERDERBERIN: Was für eine Dramaturgie, um großen Wahlsiegern die Tour zu vermasseln. AfD-Chefin Frauke Petry drückt am Morgen erst Freude über den 12,6-Prozent-Triumph der Rechtskonservativen aus, erregt sich dann über «abseitige Positionen» von Parteikollegen - und rauscht ab. Das Tischtuch mit den AfD-Spitzenkandidaten Alice Weidelund Alexander Gauland ist zerschnitten, das zum Co-Parteichef Jörg Meuthen sowieso. Ob Petry eine Fraktionsspaltung oder eine neue Partei für ihren «konservativen Neuanfang» anstrebt, lässt sie offen. Weidel giftet zurück: Die Abtrünnige solle die Partei «verlassen, um nicht weiteren Schaden zu verursachen». AfD-Strippenzieher Gauland sieht den Eklat gelassen: «Frau Petry ist alleine gegangen. Ich sehe nicht, dass Abgeordnete ihr folgen werden.»

DER GETRIEBENE: Kurz taucht am Montag der «Geist von Kreuth» bei der CSU in München auf - wie weiland unter Franz Josef Strauß, der 1976 mit der Auflösung der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU gedroht hatte. Horst Seehofer sagt nach kurzer Verwirrung, er halte es nicht für den richtigen Weg, den schwesterlichen Bund aufzukündigen. Der CSU-Vorstand folgt ihm - einstimmig. Doch die Folterinstrumente für die CDU waren kurz sichtbar. Der Grund für die Unruhe der Bayern: Nur 38,8 Prozent holte die CSU am Sonntag. Und der Ministerpräsident will 2018 unbedingt klar wiedergewählt werden. Nun kündigt er einen scharfen Rechts-Kurs an. Die Grünen freuen sich schon...

DER BELEIDIGTE: Bereits am Sonntagabend hatte Martin Schulz gegen Merkel gekeult, ihren Wahlkampf «skandalös» genannt. Am Tag danach bleibt der mit 20,5 Prozent gedemütigte SPD-Chef im Schmollwinkel. Merkels Gesprächsangebot kanzelt er ab: «Die SPD wird in keine große Koalition eintreten.» Und schiebt brüsk nach: «Also wenn die mich anrufen will, soll sie mich anrufen. Aber ich glaube, nach der sogenannten Elefantenrunde gestern weiß sie, dass sie möglicherweise ihre Zeit besser nutzt und andere anruft.» In der Opposition soll die sieche SPD gesunden - den anderen wünscht Schulz gute Reise nach Jamaika. Der Kanzlerin prophezeit er: «Ich glaube, dass Angela Merkels Ende der Amtszeit begonnen hat - gestern Abend um 18 Uhr.»

DIE STAATSMÄNNISCHEN: Trotz absehbarer Zumutungen durch eine CSU mit Rechtsdrall und den kraftstrotzenden Wahlsieger FDP: Die Grünen erklären ihre Bereitschaft für ernsthafte Sondierungen über eine Jamaika-Koalition. Es sei klar, dass alle Kompromisse machen müssten, sagte Parteichef Cem Özdemir - auch an die eigene Adresse. Denn: «Ich weiß, dass wir nicht die stärkste Fraktion sind in solchen Gesprächen.» Am Ende müssten die Grünen das Ergebnis aber guten Gewissens vertreten können. Seine Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt pocht auf Gespräche mit grünem Selbstbewusstsein - immerhin habe man am Sonntag 400.000 Wähler hinzugewonnen.

DER BESONNENE: Dienstwagen nicht um jeden Preis: FDP-Chef Christian Lindner, mit 10,7 Prozent der zweite große Wahlsieger neben dem ungleichen AfD-Duo Weidel/Gauland, bleibt dem Erneuerungskurs für seine Truppe demonstrativ treu. Die Mitte sei in den vergangenen vier Jahren im Parlament verwaist gewesen, diese Lücke werde nun gefüllt. Der Chefliberale signalisiert wie die Grünen Bereitschaft zu Koalitionsgesprächen und Regierungsbildung. Doch entscheidend sei die Trendwende. «Wenn das nicht möglich ist, dann wäre unser Platz die Opposition.» Manche munkeln, nach dem Neustart im Bundestag - dem ersten echten Comeback einer gescheiterten Partei - wäre Lindner die Oppositionsrolle gar nicht mal so unsympathisch.

DER AUFGEBLÄHTE: Mit 709 Abgeordneten ist der neue Deutsche Bundestag so groß wie noch nie. Das bisher größte deutsche Parlament gab es nach der Wahl 1994 (672). «Keine andere Demokratie der Welt» hat nach den Worten des Friedrichshafener Politologen Joachim Behnke so viele Sitze im Parlament. Schon in der abgelaufenen Legislaturperiode saßen 631 Abgeordnete im Bundestag - regulär vorgesehen waren 598. Der Einzug von AfD und FDP sowie Überhang- und Ausgleichsmandate haben nun zur Folge, dass es immer enger wird unter der Reichstagskuppel.