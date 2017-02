Vom Schreckgespenst zum Monster - Expandiert der IS in Afghanistan?

Von: Christine-Felice Röhrs (dpa) | 09.02.17

KABUL (dpa) - Zwei besonders blutige Anschläge in zwei Tagen soll die Terrormiliz Islamischer Staat in Afghanistan verübt haben. Untypische noch dazu. Gegen neue Ziele. In einer neuen Provinz. Ist die Bedrohung doch größer als gedacht?

Das Bekenntnis ist eine Überraschung. Es kommt am späten Mittwochnachmittag, weiße Schrift auf blauem Grund, und besagt in aller Kürze, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einen Selbstmordattentäter namens Abu Bakr al-Tadschiki losgeschickt habe, um sich vor dem Obersten Gericht in Kabul in die Luft zu sprengen.

21 Menschen waren bei dem blutigen Anschlag am Dienstagnachmittag umgekommen. Nur hatte jeder erwartet, dass die Taliban die Tat auf sich nehmen würden: die anderen Islamisten, die «großen» Gegner im Land. Es waren die Taliban, die 2016 mindestens 16 Angriffe auf Gerichte und Justizmitarbeiter für sich reklamiert hatten. Afghanistan unter dem Scharia-Gesetz - es ist eine ihrer Lieblingskampagnen.

Aber es geht weiter. Am nächsten Tag erschießen Männer sechs Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in der nordafghanischen Provinz Dschausdschan - und wieder soll es der IS gewesen sein. Das behauptet zumindest der Gouverneur der Provinz.

Zwei blutige, aufsehenerregende IS-Anschläge also innerhalb von nur zwei Tagen - zwei untypische noch dazu. Denn bisher hatte der IS sich vor allem auf Anschläge auf die Schiiten im Land konzentriert. Angriffe auf die Justiz wären eine Erweiterung ihrer Ziele. Angriffe auf Hilfsorganisationen eine weitere.

Außerdem schien der IS bisher nur in Kabul und den Provinzen Nangarhar und Kunar aktiv zu sein. Eine mordende Zelle in Dschausdschan wäre auch eine regionale Expansion. Es wirft die Frage auf: Wird der IS in Afghanistan gerade vom Schreckgespenst zum echten Monster?

Das Rote Kreuz hat am Tag nach dem Anschlag die Arbeit in Afghanistan erst einmal eingestellt. «Wir müssen schauen, was dieser Anschlag für uns bedeutet und wie wir unsere Aktivitäten fortsetzen können», sagt Sprecher Thomas Glass am Donnerstag. Das hat auch damit zu tun, dass dem Roten Kreuz, das bisher von allen Konfliktparteien geachtet worden war, nun ein noch unbekannter Gegner gegenübersteht.

Bisher war der IS, der in Afghanistan erst 2014 auftauchte, als gefährlich, aber auch als «erfolgreich unterdrückt» beschrieben worden. US-Militärs hatten seine Stärke in Nangarhar und Kunar 2016 auf höchstens 3.000 Kämpfer geschätzt (die Taliban sollen 30.000 haben). Dann überzogen sie ihn mit Hunderten von Luftangriffen. Erst am Donnerstag sollen laut Provinzbehörden wieder elf Kämpfer getötet worden sein. Eigentlich hätte der IS mittlerweile platt sein müssen.

Aber irgendetwas ist da schief gegangen. Denn gleichzeitig hat die Sunnitenmiliz 2016 in Afghanistan weit mehr Menschen getötet als noch 2015.

Das mit Rekrutierungserfolgen unter Afghanen gleichzusetzen, wäre allerdings falsch. Das US-Institut für Frieden (USIP) berichtete im November, dass die brutalen Methoden des IS die Afghanen eher aufgebracht hätten. Der Experte des Instituts Afghanistan Analysts Network, Borhan Osman, gibt zu bedenken, dass fast die Hälfte aller Selbstmordattentäter des IS bisher nicht aus Afghanistan stammten.

Es bleiben also Fragen. Wie viele Kämpfer hat der IS in Afghanistan heute? Woher kommen sie? Und was wollen sie? Schnellen Schuldzuweisungen ist zu misstrauen. In einigen Fällen haben sich abtrünnige Taliban oder Kriminelle einfach IS genannt, um für ihre eigene Agenda vom Abglanz seiner Fürchterlichkeit zu profitieren.

In anderen haben Provinzbeamte schnellentschlossen behauptet, der IS sei Schuld an Anschlägen gewesen. Viele solcher Berichte - zum Beispiel über IS-Zellen im Norden oder in der zentralafghanischen Provinz Ghor - haben sich als falsch herausgestellt. In der großen Angst der Afghanen, in einem sich verschärfenden Krieg vergessen zu werden, scheint der IS ein besserer Garant für die Aufmerksamkeit der Welt zu sein als die altbekannten Taliban.

Es bleibt auch die Frage, wie man der Bedrohung Herr werden soll, wenn schon Hunderte Luftangriffe dem Blutvergießen kein Ende bereitet haben. Einige Ideen lösen eher Besorgnis aus. Die afghanische Regierung zum Beispiel setzt auf die Bewaffnung Tausender Zivilisten. Die sogenannten Aufstandskräfte sollen in Gemeinden, die vom IS bedroht werden, um ihr eigenes Heim kämpfen. Das schafft in einem Land voller Waffen noch mehr wilde Milizen.

Afghanistans Nachbarn Russland und Iran wiederum - besorgt, der IS könnte in ihre Länder übergreifen - scheinen sich zu fragen, ob die Taliban nicht nützlich sein könnten. Die sind immerhin entschlossene Kämpfer gegen den IS und ohne Agenda über Afghanistan hinaus.

Nach einer Konferenz in Moskau im Dezember mit Vertretern aus Russland, China und Pakistan hieß es in der Resolution, man sei «flexibel hinsichtlich der Möglichkeit, bestimmte Individuen» von den UN-Sanktionslisten zu nehmen. Westliche Sicherheitsberater in Kabul erzählen von Allianzen an der iranischen Grenze, afghanische Regierungsbeamte deuten Waffenlieferungen aus Russland an.

«Das wäre allerdings eine gefährliche Entwicklung», sagt ein westlicher Diplomat. «Es liefe darauf hinaus, das eine Monster zu füttern, um ein anderes zu töten.»