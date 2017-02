Volkstänze sind „Thainess“ pur

THAILAND: Volkstänze sind in Thailand nicht wegzudenken, stellen sie doch ein unverwechselbares Symbol für die bedeutende Kultur des Königsreichs dar. Sie sind an thailändischen Feiertagen, Festivals oder anderen Feierlichkeiten kaum wegzudenken. Touristen hingegen, bieten sie einen guten Einblick in die facettenreiche Lebensart des Landes, weshalb sie weitaus mehr sind, als bloße Unterhaltung. Ausländer sind immer wieder begeistert von den anmutenden und filigranen Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer, die sich in prachtvollen Kostümen zu den exotischen Klängen der Musik wiegen.

