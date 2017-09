Volksabstimmung über Rentenreform in der Schweiz

Von: Redaktion DER FARANG | 24.09.17

BERN (dpa) - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Rentenreform ab. Unter anderem soll das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 Jahre angehoben werden. Bis 65 müssen auch Männer arbeiten. Zudem sollen die Mehrwertsteuer und später auch der Beiträge zur Rentenversicherung prozentual leicht steigen. In Umfragen lagen Befürworter und Gegner zuletzt Kopf an Kopf.

Stimmberechtigt sind rund fünf Millionen Menschen. Bis zu 90 Prozent stimmen in der Regel per Briefwahl ab. Die Wahlbeteiligung liegt meist um die 50 Prozent.