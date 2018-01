Von: Redaktion DER FARANG | 12.01.18

SINGAPUR (dpa) - Zollbeamte in Singapur haben einen Mann beim Versuch ertappt, Vogelspinnen in den Stadtstaat zu schmuggeln.

Bei einer Kontrolle vergangene Woche an der Grenze zu Malaysia entdeckten die Beamten in einer Tasche sechs Tiere in kleinen Plastikdosen. Als sie später die Wohnung des Mannes durchsuchten, fanden sie weitere 92 Vogelspinnen, die ebenfalls beschlagnahmt wurden, wie die Einwanderungs- und Zollbehörde mitteilte. Warum der Mann so viele Spinnen besaß, ist nicht bekannt. Die Haltung von Vogelspinnen ist in Singapur nicht erlaubt. Ihr Biss ist zwar giftig, aber für Menschen nicht gefährlich. Die größten Arten können eine Spannweite von mehr als 25 Zentimetern erreichen..