BANGKOK: Das Museum Siam in Bangkok lässt sich neu auch virtuell am Computer per Fingertipp erkunden. Besichtigt werden können alle Räumlichkeiten des vor acht Jahren eröffneten Museums, das derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen ist.

Als wenn man live vor Ort ist, kann man online alle 17 Dauerausstellungen besuchen, zum Beispiel über das historische Königreich Suvarnabhumi („Das goldene Land“), thailändische Politik oder das moderne Thailand. Geboten wird eine 360-Grad-Navigation, Informationen in Englisch und Thai sowie Zoom-Funktionen, um die ausgestellten Exponate aus nächster Nähe anzuschauen. Für den virtuellen Museumsbesuch ist die Webseite www.museumsiam.org/virtualexhibition/accountofthailand aufzurufen.