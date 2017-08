In der Wohnsiedlung Palm Avenue kann man sich den Traum der eigenen Pool-Villa erfüllen. Im Bild die einladende Terrasse mit privatem Swimmingpool der A-Typ-Villa.

HUA HIN: Nach der erfolgreichen Marktetablierung der Mon Mai Villa in Hua Hin, steht mit Palm Avenue das zweite Luxusvillen-Projekt des Unternehmens Rosse Immobilien Co., Ltd. kurz vor der Fertigstellung, das sich mit Zielstrebigkeit, hohem Qualitätsanspruch und Perfektion auch als Bauträger weit über die Stadtgrenzen hinweg einen Namen gemacht hat.

Idyllisch umgeben von Ananasfeldern und mit einem traumhaften Panoramablick auf den bewaldeten Berg Khao Hin Lek Fai gesegnet, garantiert das Villen-Projekt Palm Avenue ein Leben fern von den Sorgen im königlichen Seebad Hua Hin. In einer ruhigen und nachts beleuchteten Seitenstraße gelegen, ist die Hauptstraße mit vielen Restaurants, Geschäften und Busanbindung in nur 500 Metern erreicht. Durch die Siedlung führt eine palmengesäumte Privatstraße, die nicht nur viel tropisches Flair versprüht, sondern dem Namen des Immobilienprojekts alle Ehre macht.

Exklusives Leben im Traumhaus

Die wunderschöne Show-Villa auf Plot 9 steht für Besichtigungen bereit, Anmeldung im Verwaltungsbüro.

Palm Avenue bietet alle Annehmlichkeiten, die man von einer exklusiven Wohnanlage erwartet: 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Pförtner, Verwaltungsbüro mit deutschsprachigem Personal, Rundum-Service mit Handwerker-, Garten- und Poolservice sowie einen Mini-Shop. Im Angebot stehen verschiedene hochwertig ausgebaute Villentypen mit Wohnflächen zwischen 105 und 201 Quadratmetern auf großzügigen Grundstücken von 240 bis 700 Quadratmetern, die alle über einen Privatpool verfügen. Neben den vorgeplanten Villen in acht Größen mit zwei bis drei Schlafzimmern, ist auch der Bau einer individuell geplanten Villa möglich, auch auf zwei zusammengelegten Grundstücken.

Im Startpreis von 7,13 Millionen (B-Typ-Villa mit 153 qm Wohnfläche) sind in allen Villentypen die Klimageräte, eine hochwertige Küche mit Einbauschränken, dimmbare LED-Beleuchtung, Deckenventilatoren, Dachrinnen, Glasfaser-Internet, hohe Decken, sanitäre Anlagen von Grohe, hochwertige Schiebetürsys­teme, Schutz vor Moskitos und Schädlingsbefall, ein Landschaftsgarten, Dach- und Deckenisolation, Isoliermauern, eine automatische Toreinfahrt und vieles mehr inklusive.

Höchste Qualität als Erfolgsrezept

Ein Blick in die Mon Mai Villa, dem ersten Villenprojekt von Martin Rosse.

​Die ersten Traumvillen auf Plot 9, 16, 17, 18 und 20 sind fertig gestellt und haben in Rekordzeit einen Käufer gefunden, sechs weitere Pracht-Anwesen (Plot 1, 2, 15, 19, 21 und 22) sind im Bau mit Fertigstellungstermin ab Ende August 2017. Dass innerhalb von wenigen Monaten bereits 11 von 21 Bauplätzen verkauft wurden, spricht für den Erfolg des Projekts, für das Martin Rosse persönlich verantwortlich zeichnet. „Zwei- bis dreimal pro Tag wird der Baufortschritt und jedes kleins­te Detail kontrolliert, um sicherzustellen, dass die richtigen Materialien auch richtig verarbeitet werden, um eine gleichbleibend hohe Bauqualität zu garantieren“, erklärt der deutsche Bauträger.

Für weitere Informationen zur Villensiedlung Palm Avenue oder der ganz persönlichen Traumimmobilie, sei es zur Miete oder zum Kauf, steht das professionelle 10-köpfige Team der Rosse Immobilien Co., Ltd., im Maklerbüro im Stadtzentrum Hua Hins an der Phetkasem Road bereit.