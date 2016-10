BANGKOK: Die Polizei hat angekündigt gegen Ausländer vorzugehen, die mit einem Touristenvisum nach Thailand reisen und Jobs ausführen, die laut thailändischem Arbeitsrecht für thailändische Staatsangehörige reserviert sind.

So sollen Vietnamesen die größte Gruppe an Ausländern darstellen, die illegal in Thailand arbeiten und Jobs besetzen, die nur von Thais ausgeführt werden dürfen. „Mit einem Reisepass und einem 30-Tage-Visum ausgestattet, eröffnen sie landesweit Verkaufsstände, die von vietnamesischen Investoren finanziert werden“, warnte Pol Lt Gen Nathathorn Proh­sunthorn, Chef der Immigration, in der „Bangkok Post“.



So nahm die Einwanderungsbehörde bei einer Razzia auf dem Khlong-Toey-Markt in Bangkok kürzlich 31 Vietnamesen fest, die auf dem Lebensmittelmarkt einen Verkaufsstand betrieben hatten. Dem Immigration-Chef folgend haben sie der thailändischen Wirtschaft Schaden zugefügt und sich zudem nicht um Sauberkeit und Hygienevorschriften geschert. Er forderte ein striktes Einreiseverbot für illegale Arbeitsmigranten und rechtliche Konsequenzen.