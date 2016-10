Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.16

HERNE (dpa) - Spektakuläre archäologische Funde aus Vietnam zeigt von diesem Freitag an eine Ausstellung in Herne. Zu den 400 Exponaten gehören Funde von Weltkulturerbe-Stätten wie der Tempelstadt My Son oder dem Kaiserpalast Thang Long, wie das Museum für Archäologie am Mittwoch berichtete.



Ein acht Meter hoher Tempel aus My Son wurde im Museum nachgebaut und ist begehbar. Die Ausstellung «Schätze der Archäologie Vietnams» endet in Herne am 26. Februar. Sie wechselt dann in das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (31.3.-21.8.17) und im Herbst 2017 in die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim.

Die chronologisch angelegte Ausstellung umfasst einen Zeitraum von rund 10 000 Jahren. Sie beginnt in der Steinzeit mit der Expedition in eine Tigerhöhle, gefolgt von einem Bootsgrab von Viet Khe aus der über 2000 Jahre alten Dong Son-Kultur. «Teile dieses Nationalschatzes durften nur mit der Unterschrift des vietnamesischen Premierministers das Land verlassen», sagte Museumsleiter Josef Mühlenbrock. Zahlreiche Exponate seien erstmals in Europa zu sehen.