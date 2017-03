Vietnam geht härter gegen Wildpinkler vor

Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

HANOI (dpa) - Wegen der vielen Wildpinkler in den Straßen von Hanoi bekommt Vietnams Hauptstadt zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder neue öffentliche Toiletten.



Bis zum Ende des laufenden Jahres sollen 250 zusätzliche Häuschen aufgestellt werden, kündigte das Baureferat am Donnerstag an. Aktuell gibt es in der 7,6-Millionen-Einwohner-Stadt 371 Toiletten, von denen viele jedoch in einem erbärmlichen Zustand sind. Bis 2020 sollen es mehr als 1.300 sein.



Im vergangenen Monat hatte die Regierung des südostasiatischen Landes bereits die Geldstrafen fürs Urinieren auf der Straße drastisch heraugesetzt. Wer als Wildpinkler - fast ausschließlich Männer - erwischt wird, muss jetzt umgerechnet bis zu 125 Euro Euro zahlen. Bisher waren es umgerechnet zwischen 8,50 und 12,35 Euro.