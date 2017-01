Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 18.01.17

PATTAYA: Der erste Crosslauf für den Titel „Champion of the Trails“ wird am Sonntag, 22. Januar, in Khao Mai Keow vor den Toren Pattayas gestartet. An dem Querfeldeinwettbewerb nehmen Männer, Frauen und Jugendliche teil. Organisiert wird die „Trail Master Serie“ als neues Format vom amerikanischen Sportartikelhersteller Columbia.

Bis Ende des Jahres werden vier Läufe ausgerichtet, dann werden die Meister feststehen. Nach dem Lauf im Khao Mai Keow Reservation Park macht die Serie Halt in Nakhon Nayok (26. Februar), in Nong Yai in Chonburi (9. Juli) und am 12. November in einer noch zu benennenden Provinz.



Die Sportler gehen über eine Distanz von 3, 10, 25 oder 50 Kilometern und erhalten je nach Platzierung Punkte für den „Champion of the Trails“. Bei den vier Wettbewerben wird ein Preisgeld von 500.000 Baht ausgeschüttet. Wer sich beim Geländelauf einen Podiumsplatz sichert, erhält neben einem Geldpreis von Sponsoren gestiftete Preise. An den Wettbewerben kann jeder teilnehmen, Profis, Amateure und Anfänger: mit selbst gewählter Geschwindigkeit, auch Gehen ist erlaubt.



Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ama-events.com/thailand-trail-series.