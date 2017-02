Vier thailändische Homestays ausgezeichnet

THAILAND: Auf dem 36. Asean Tourism Forum in Singapur wurden gleich drei thailändische Homestay-Projekte mit dem begehrten „Asean Homestay and Community Based Tourism Award“ (CBT) ausgezeichnet.

Dabei handelt es sich um Ban Rai Kong Khing in Chiang Mai, Bo Hin Farmstay in Trang und Ban Chiang in Udon Thani.



Im Ban Rai Kong Khing wird Touristen die Möglichkeit geboten, in der Dorfgemeinschaft zu leben, um die Lanna-Kultur kennenzulernen. Zum Beispiel beim Zubereiten nordthailändischer Speisen mit selbstangebautem Gemüse, bei einer traditionellen Thai-Massage und Kräuterdampf-Anwendungen oder bei Besichtigungen lokaler Tempelanlagen. Das Projekt wurde bereits 2015 mit dem „InSPIRE Award“ in der Kategorie „Beste gemeindebasierte Tourismusinitiative der Pacific Asia Travel Association“ ausgezeichnet sowie mit dem „Thailand Tourism Award“ der Thailändischen Fremdenverkehrsbehörde (TAT) im selben Jahr.



Im Bo Hin Farmstay leben die interessierten Urlauber im Kreise der Fischerfamilien und erfreuen sich an Ökotourismus-Aktivitäten. Auch dieses Projekt wurde mit dem „Thailand Tourism Award“ im Jahr 2013 ausgezeichnet.



Im Ban Chiang Homestay hingegen, lernen die Besucher viel Wissenswertes über die Königlichen Projekte des verstorbenen Monarchen Bhumibol Adulyadej und können den archäologischen Fundplatz Ban Chiang besichtigen. Der Ban Chiang Homestay wurde bereits zweimal mit dem „Thailand Tourism Award“ ausgezeichnet, im Jahr 2013 und 2015.