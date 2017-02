Vier Provinzflughäfen werden ausgebaut

THAILAND: Das Department of Airports (DOA) plant über 24 Milliarden Baht zu investieren, um vier boomende Provinzflughäfen in den nächsten fünf Jahren aufzuwerten.

So soll die Zahl der Passagierterminals an den Airports in Krabi, Nakhon Si Thammarat, Trang und Khon Kaen erhöht werden, um den steigenden Passagierzahlen Rechnung zu tragen. Ausgebaut werden sollen zudem die Flughäfen in Betong in der Südprovinz Yala und in Mae Sot in der Nordprovinz Tak.

Am Krabi International Airport zum Beispiel, wurden 2016 vier Millionen Passagiere abgefertigt. Die Behörde rechnet in den nächsten Jahren jedoch mit einer Verdoppelung der Fluggastzahlen.

Der Flughafen in Nakhon Si Thammarat hingegen, ist bisher für die Abfertigung von 1,1 Millionen Passagieren ausgelegt, im vergangenen Jahr betrug das Passagieraufkommen jedoch bereits über 1,4 Millionen pro Jahr, Tendenz steigend.

Der Ausbau des Khon Kaen International Airports erfolgt unter dem Regierungsziel, die Isaan-Metropole zum Transport-Drehkreuz des thailändischen Nordostens auszubauen. Im letzten Jahr zählte der Flughafen bereits über eine Million Passagiere, er ist für zwei Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt.

Wenn die Regierung grünes Licht für die DOA-Pläne gibt, sollen die Arbeiten noch im Dezember aufgenommen werden.