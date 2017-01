PATTAYA: Die Polizei hat am Samstag vier Koreaner im Alter zwischen 26 und 35 Jahren in einem gemieteten Haus in Pattaya festgenommen, die beschuldigt werden, im Internet eine Webseite für Online-Glücksspiel betrieben zu haben, was in Thailand verboten ist.

Die Beamten stürmten das Haus in Banglamung in den frühen Morgenstunden um 3 Uhr und beschlagnahmten vier Computer mit acht Monitoren, zwei Router, zehn Passwort-Generatoren für Online-Überweisungen, sechs externe Festplatten und ein neun Seiten umfassendes Register, in dem die Spieler aufgeführt und ihre Wetteinsätze dokumentiert wurden.

Die Männer sagten aus, dass sie von einer Person angeheuert wurden, Online-Wetten in Pattaya anzubieten, sie ihren Auftraggeber jedoch nie persönlich getroffen hätten. Monatlich erhielten sie per elektronischer Geldüberweisung einen Lohn von 60.000 Baht pro Person. Weiter waren sie geständig, das Online-Casino seit drei Monaten betrieben zu haben. Ihre Hauptkundschaft stellten Landsmänner dar.

Der Zugriff erfolgte nach einem Hinweis, dass die vier Männer das Haus zum Betreiben der Glücksspiel-Webseite gemietet hätten. Seit 2015 hat die Polizei über 40 Koreaner festgenommen, die von Thailand aus illegales Glücksspiel im Internet angeboten hatten.