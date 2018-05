BANGKOK: Die Polizei Hua Mark wurde am frühen Dienstagmorgen zur Ramkhamhaeng Soi 34 gerufen, nachdem vier kleine Thai-Schweizer Kinder aus dem vierten Stock gefallen waren. Ein fünfjähriger Junge erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Die thailändische Mutter war bei der Arbeit, als sich die Tragödie um 1.30 Uhr ereignete. Vor dem Apartmentgebäude sahen Polizei und Sanitäter die 11 und 5 Jahre alten Jungen und die 10 und 7 Jahre alten Mädchen schwer verletzt am Boden liegen. Sie waren von zerbrochenen Tellern und Tassen umgeben, und eine Markise war beschädigt. Alle Kinder wurden in zwei Krankenhäuser gebracht. Der fünfjährige Junge starb später im Ramkhamhaeng Hospital an einer Kopfwunde. Ein Mädchen hat sich ihr Bein gebrochen, ein Junge und ein weiteres Mädchen liegen in kritischem Zustand bewusstlos im Hospital.

Auf dem Balkon der Familie im vierten Stock stieß die Polizei auf eine hölzerne Plattform, die sich gelöste hatte. Sie wurde verwendet, um das Wasser von Tassen und Tellern nach dem Waschen ablaufen zu lassen. Offenbar hatten sich die vier Kinder auf der Plattform niedergelassen, während sich ein Bolzen löste. Die Plattform konnte das Gewicht der Mädchen und Jungen nicht halten, die Kleinen rutschten in die Tiefe.

Ihr 68-jähriger Großvater sagte, er lebe dort mit seiner Frau und seiner Tochter. Die Mutter der Kinder sei zur Arbeit gegangen und würde erst am nächsten Morgen zurück sein. Der ältere Mann und seine Frau waren in einem anderen Zimmer ins Bett gegangen, weil sie dachten, die Kinder würden schlafen. Seine Tochter hatte sich vor vier Jahren vom Vater der Kinder - einem Schweizer - getrennt. Nachbarn berichteten „Thai Rath“, es seien gute Kinder, die zur Schule gingen und ihre Hausarbeiten verrichteten. Die Familie lebe in Not, die Mutter müsse nachts arbeiten.