Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.17

CHACHOENGSAO: Bei einem Granatenanschlag auf dem Gelände eines Tempels im Bezirk Sanam Chaiket wurden vier Jugendliche getötet und fünf verletzt.

Nach einem Tempelfest des Wat Ampawan waren zwei Gruppen Teenager auf dem Gelände geblieben. Später kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen diesen Jugendlichen. In deren Verlauf warf einer gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen eine Granate auf die rivalisierende Gruppe. Drei Teenager starben am Unfallort, ein weiterer später im Krankenhaus. Vier Jugendliche liegen mit schweren Verletzungen in einem Hospital, ein Teenager kam mit leichten Verletzungen davon, berichtet die Polizei. Durch die Wucht der Explosion entstand vor der Schule des Tempels ein Loch von 15 Zentimetern Tiefe und von 40 Zentimetern Durchmesser.