Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.18

BANGKOK: Eine Mehrheit der von Nida Poll befragten Menschen gab an, dass sie vier Jahre nach dem Putsch vom 22. Mai 2014 nicht glücklicher seien als zuvor.

Der Nationale Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) war in 2014 mit dem Versprechen angetreten, die Menschen im Land glücklicher zu machen. Nida Poll hatte am 15. und 16. Mai 1.253 Frauen und Männer ab dem 18. Lebensjahr mit unterschiedlichem Bildungs- und Berufsstand im ganzen Land gefragt, wie sie die Leistung des NCPO einordnen würden. Auf die Frage nach dem Grad der Zufriedenheit, den sie nach vier Jahren mit dem NCPO an der Macht haben, gaben 46,85 Prozent der Befragten an, sie würden keine Veränderung im Hinblick auf ihr Glück sehen, da die Wirtschaft des Landes immer noch schwächele und die Lebenshaltungskosten immer noch so hoch seien; 27,69 Prozent sagten, sie seien glücklicher, weil das Land keine politischen Zusammenstöße und weniger Korruption gesehen habe; und 25,46 Prozent sagten, sie seien weniger glücklich als zuvor wegen der schlechten Wirtschaft, der niedrigen Preisen für landwirtschaftliche Produkte, laxer Strafverfolgung und Einschränkungen von Rechten und Freiheiten, einschließlich der Demokratie.