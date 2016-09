Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 17.09.16

SURAT THANI: Auf der Koh Phangan hat die Polizei vier junge Briten im Besitz von gefälschten Pfundnoten und Marihuana festgenommen.

Die Ausländer hatten die Insel zur Vollmondparty besucht und aus England mitgebrachte gefälschte 20-Pfund-Noten in Baht umgetauscht. Die Polizei stellte 96 20-Baht-Geldscheine im Wert von umgerechnet 86.000 Baht und 2,11 Gramm Marihuana sicher. Nach Angeben von Oberst Somchai Noppasri, dem Kommandeur der Polizei auf Koh Phangan, hatten die Briten im Alter zwischen 21 und 23 Jahren mit dem Erlös ihren Thailand-Urlaub finanzieren wollen. An einem privaten Geldwechsel-Kiosk tauschten sie jeweils 100 Pfund in Baht um.

In Bangkok verhaftete die Polizei auf Betreiben amerikanischer Behörden einen 49 Jahre alten Thai und dessen 32-jährige Freundin als Geldfälscher. Sie sollen Banknoten in amerikanischer, laotischer und thailändischer Währung gedruckt haben. In einem Geschäftshaus im Bezirk Bang Khen stellten die Beamten Geräte und Materialien zur Herstellung von Geldscheinen sicher. Gefälschte Dollarnoten fanden die Ermittler nicht. Der Thai hatte eine Druckerei zur Herstellung von Dokumenten und Büchern betrieben. Seine gefälschten Dollarnoten soll er in den USA in Umlauf gebracht haben.