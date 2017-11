BANGKOK: Thais dürfen sich auf vier arbeitsfreie Tage zum Jahreswechsel freuen.

Wie das Kabinett am Dienstag bekannt gegeben hat, wurde die Zeitspanne von Samstag, 30. Dezember 2017 bis Dienstag, 2. Januar 2018 zu Silvesterfeiertagen erklärt. Da der Jahreswechsel in diesem Jahr an einem Wochenende stattfindet, wurden zwei freie Tage (Montag und Dienstag) hinzugefügt.