Von: Redaktion DER FARANG | 12.01.18

Eine Leserzuschrift zur Reportage „Liebe Urlauber, willkommen zurück!“

Seit 10 Jahren verbringe ich regelmäßig meinen Winterurlaub in Pattaya und ich bin immer wieder auf ein Neues erstaunt, wieviel sich innerhalb von einem Jahr verändert hat. Absolut lesenswert fand ich Ihre Reportage „Liebe Urlauber, willkommen zurück!“, in der Sie auf gleich fünf Seiten mit leicht ironischer Note über neue Attraktionen im Seebad berichtet haben. Ich bin immer wieder begeistert, wie vielseitig Pattaya ist und was man alles Neues entdecken kann, wenn man nur möchte. Pattaya als eine reine Sextouristendestination zu betrachten, wäre in meinen Augen vorschnell geurteilt. Und das sage ich als Frau!

Gundi Müller, derzeit Pattaya

