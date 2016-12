KOH SAMUI: Vielstimmiges Lob für die Immigrationsstelle in Maenam: Seit dem Umzug ins neue Gebäude an der Soi 1 am 19. September läuft der Publikumsverkehr reibungslos und selbst Dauerkritiker müssen zugestehen, dass sich die Gang- und die Tonart zum Besseren geändert haben.

Die Immigration Koh Samui hat sich straff organisiert und die Abläufe können auch nach westlichen Ansprüchen als koordiniert und effizient bezeichnet werden. Vorbei sind allerdings die Zeiten, in denen die Verlängerung eines Jahresvisums kurzzeitig für offiziell 1.900 Baht gewährt wurde. Neuer, alter, gängiger Tarif – wie in den Jahren zuvor: 5.000 Baht. Ihre Zuarbeit lassen sich Samuis Immigrationsoffiziere extra versilbern.