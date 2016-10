Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 02.10.16

PHUKET: Die Verwirrung unter den Passagieren nach der Eröffnung des neuen Terminals am Flughafen Phuket demonstriert die fehlende Bereitschaft seitens des Flughafenbetreibers (AoT), der Einwanderungsbehörde und anderer Agenturen.

Während es töricht gewesen wäre, zu erwarten, dass solch eine grundlegende Änderung ohne Schwierigkeiten sein würde, so ist der Mangel an Arbeitskräften und an notwendiger Ausrüstung, es fehlen sogar Computer, eine Enttäuschung und ein Gesichtsverlust für Phuket, besonders nach der prunkvollen Eröffnungsfeier am 16. September.

Passagiere sind das Herzblut jedes Flughafens und es ist wichtig, dass sie vor wesentlichen Änderungen gut unterrichtet werden. Auf der englischsprachigen Flughafen-Website gibt es aber keinen Hinweis auf die Eröffnung des neuen Terminals und damit auch nicht, wie sich diese auf Ankünfte und Abflüge auswirkt.

Das hat zu Verwirrung unter vielen Passagieren geführt, einschließlich jener, die früher schon von Phuket aus abgeflogen sind. Einige ließen sich in den sozialen Medien bestätigen, bei welchem Terminal sie für einen Flug nach Bangkok mit internationalem Weiterflug einchecken sollten.

Es ist auch erstaunlich, dass der neue Terminal mit unzulänglicher Computer- und Internetausstattung eröffnet wurde. Die AoT hatte ja Jahre und ein Multimilliardenbaht-Budget, um alles vorzubereiten.