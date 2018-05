Von: Björn Jahner | 12.05.18

PATTAYA: Am 28. April lud Rainer Heinzmann, Geschäftsführer von Global Insurance Broker Co., Ltd. und Global Property Pattaya Co., Ltd., Kunden und Freunde zu einem Tag der offenen Tür in seinem Geschäftssitz nahe dem Big-C-Supermarkt in Süd-Pattaya ein.

Trotz strömenden Regens, Überschwemmungen auf den Straßen und dem aus den Wetterkapriolen resultierendem Verkehrschaos, folgten über 100 Gäste der Einladung und erfreuten sich an einer stimmungsvollen Jubiläumsparty. Denn in diesem Jahr standen bei Heinzmann gleich drei Höhepunkte an, die gebührend gefeiert werden sollten: 30 Jahre Tätigkeit in der Versicherungsbranche (1988 bis 2018), 17 Jahre Versicherungsservice in Pattaya (2001 bis 2018) und das vierjährige Jubiläum der neuen Geschäftsräume in Süd-Pattaya (2014 bis 2018).

Beratung aus erster Hand

Viele Gäste nutzten die Möglichkeit, sich bei Heinzmann und seinem Team in lockerer Atmosphäre bei einem Glas Bier oder Wein über Versicherungs- und Immobilienangebote zu informieren. Für die Party wurde extra ein überdachter Biergarten errichtet sowie mehrere Zelte aufgestellt, so dass die Gäste gemütlich beieinandersitzen und miteinander ins Gespräch kommen konnten. Großen Zuspruch fand ein reichhaltiges Buffet mit Gyros vom Grillspieß, Steaks, Bratwurst, Thai Food und vielen weiteren Leckereien, das vom Dingeling Restaurant & Beer Garden zubereitet wurde.

„Wir lieben unseren Standort und das, was wir tun. Wir hoffen sehr, dass auch unsere Kunden sich in unserem Büro wohlfühlen und die guten Park- sowie Einkaufsmöglichkeiten in der direkten Nachbarschaft schätzen“, verdeutlicht Heinzmann die Vorteile des Standortes des Geschäftssitzes. Mit der Jubiläumsparty wollte sich der deutsche Versicherungsexperte bei seiner Kundschaft für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken: „Ich möchte allen neuen und alten Kunden versichern, dass wir stehts darum bemüht sind und sein werden, den bestmöglichen Service zu bieten.“