Von: Redaktion DER FARANG | 16.05.17

TOKIO (dpa) - Beim Absturz eines Propellerflugzeugs des japanischen Militärs sind vermutlich alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte fanden am Dienstag in einer dicht bewaldeten Bergregion im Norden Japans Trümmer der Aufklärungsmaschine. Das Flugzeug vom Typ LR-2 war am Vortag nahe dem Flughafen Hakodate auf Japans nördlichster Hauptinsel Hokkaido bei schlechtem Wetter und Nebel vom Radar verschwunden. Das Flugzeug sollte einen Notfallpatienten aus einer Klinik in Hakodate transportieren. Die Maschine wurde beim Absturz fast bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert.