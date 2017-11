Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.17

SA KAEO: Ein 35-jähriger Thai aus Wang Nam in der Provinz Sa Kaeo im Osten des Landes, der seit letztem Dienstag als vermisst galt, wurde tot aufgefunden.

Nach seinem Verschwinden fand man sein verbranntes Motorrad im Tambon Thung Maha Charoen. Eine Woche später, am Sonntagnachmittag, wurde die Leiche des Mannes inmitten einer nahe gelegenen Tapioka-Plantage gefunden, nachdem er sich vermutlich selbst an einem Baum erhängt hatte. Die Polizei hat den Leichnam zur Autopsie freigegeben und an das Institut für Rechtsmedizin im General Hospital der Polizei in Bangkok überführt, um die endgültige Todesursache festzustellen.