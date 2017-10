Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.17

PHUKET: Das Anfang des Monats im Meer vor dem Strand Naiyang gefundene stählerne Objekt ist die Boje eines Minensuchbootes aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das haben am Donnerstagmorgen Sachverständige der Mine Squadron and Explosives Ordinance Division of the Royal Thai Army Area 3 festgestellt. Die Soldaten haben den 4,5 Meter langen und rund 410 Kilogramm schweren metallenen Gegenstand vermessen und untersucht. Es ist weder eine Granate noch eine Bombe, wie anfangs vermutet worden war, sondern ein Boje mit der Bezeichnung „Oropesa“ und ungefährlich. Sie sei Teil der Standardausrüsung von Minensuchbooten im letzten Weltkrieg gewesen, erläuterte Lieutenant Commander Thanchaiyan Tanti-Amnuay. Die Boje gehörte aber nicht der thailändischen Armee, denn in dieser Region hatte es keine thailändischen Minensucher gegeben. Möglicherweise ist die Boje von einem Schiff gefallen und durch die Meeresströmung an den Strand Naiyang getrieben worden. Bevor sie abtransportiert wird, soll sie mit einem Röntgengerät durchleuchtet werden.