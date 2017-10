PHUKET: Immer wieder kommt es zu Unfällen zwischen Booten und Meereslebewesen.



So erst kürzlich wieder geschehen an Phukets Nai Harn Beach, wo Badebesucher eine Oliv-Bastardschildkröte aus dem Meer bargen, die sich an einem Boots-Propeller oder einer Schiffsschraube verletzt hatte. Das auf 8 bis 12 Jahre alte geschätzte Tier erlitt Schnittwunden an den linken sowie rechten Vorderbeinen und wurde zur Behandlung ins Phuket Marine Biological Centre (PMBC) transportiert. Am selben Tag erfolgte zudem ein weiterer Fund in Phang Nga.