Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.17

Der deutsche Botschafter in Thailand Peter Prügel (r.) mit Botschafterin Nongnuth Phetcharatana (l.) bei der feierlichen Übergabe. Foto: Deutsche Botschaft Bangkok

BANGKOK: Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Thailand Peter Prügel überreichte am 23. Januar 2017 im Rahmen einer feierlichen Zeremonie das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Botschafterin Nongnuth Phetcharatana.

In seiner Ansprache würdigte Seine Exzellenz ihr außerordentliches berufliches wie persönliches Engagement für die bilateralen Beziehungen, insbesondere während ihrer Zeit als Botschafterin des Königreichs Thailand in Deutschland von Mai 2012 bis Juni 2016.

Botschafterin Nongnuth Phetcharatana habe dazu beigetragen, die mehr als 150-jährige Freundschaft zwischen beiden Ländern weiter zu vertiefen und die Kooperation in zukunftsweisenden Bereichen wie erneuerbaren Energien, Dualer Berufsausbildung, Forschung und Entwicklung sowie Wirtschaftskooperation verstärkt auszubauen. Ebenso habe sich Botschafterin Nongnuth Phetcharatana für den kulturellen Austausch und zivilgesellschaftliche Begegnungen zwischen Deutschland und Thailand eingesetzt.