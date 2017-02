BANGKOK: Um Verkehrsrowdys auf die Schliche zu kommen und Streitereien bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsregeln zwischen Auto- und Motorradfahrern sowie Polizisten zu verringern, soll ein Großteil der im Stadtgebiet installierten Überwachungskameras neu ausgerichtet werden, sowie um neue ergänzt werden.

Bisher befinden sich die Kamerasysteme zur Verkehrsüberwachung ausschließlich an Kreuzungen, um Rotlichtsünder aufzuspüren. Sie sollen fortan so ausgerichtet werden, dass auch Verkehrsteilnehmer aufgezeichnet werden, die zum Beispiel die Straße in falscher Fahrtrichtung befahren (zumeist Motorradfahrer). Sie erhalten dann einen Bußgeldbescheid auf dem Postweg zugestellt.