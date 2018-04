Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.18

PRACHINBURI: Die Highway-Behörde der Provinz Prachinburi wird am Dienstag den drei Kilometer langen Tunnel, der den Nationalpark Khao Yai mit dem Nationalpark Tap Lan auf dem Highway 303 verbindet, vorübergehend für den Verkehr freigeben.

Laut dem Leiter der Behörde, Apichart Boonyoung, ist der Tunnel zu 75 Prozent fertiggestellt und soll den zu erwartenden starken Fahrzeugverkehr zu Songkran auf einer 30 Kilometer langen Strecke entlasten. Es ist die Route zwischen dem Bezirk Na Di in Prachin Buri und dem Bezirk Wang Nam Khiao in Nakhon Ratchasima. Der Bau des Tunnels und einer erhöhten Brücke zwischen den Kilometern 192 und 195 hat zur Schließung von zwei der vier Fahrspuren geführt. Als Folge stauen sich die Autos, zum Songkran-Festival würde sich die Verkehrslage weiter verschlechtern. Vor Freigabe des Tunnels werden Mitarbeiter der Highway-Behörde am Montag durch das Bauwerk fahren, um die Sicherheit für Autofahrer und Reisende zu gewährleisten.