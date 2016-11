Von: Redaktion DER FARANG | 23.11.16

PATTAYA: Die Bauarbeiten für den ersten Verkehrstunnel des Touristenzentrums stehen vor dem Abschluss.

Der „Pattaya-Klang-Tunnel“ soll im Februar kommenden Jahres eröffnet werden. Die vier Fahrbahnen gehen über 1,9 Kilometer. Das Bauwerk war mit 887 Millionen Baht ausgeschrieben worden. Weil Pattaya am Meer liegt, werden Delfine die Mauern entlang der Fahrbahnen schmücken. Der Tunnel soll die täglichen Verkehrsstaus an der Einmündung der Central Road in die Sukhumvit Road beheben. Weitere Tunnel sind an den Einmündungen der North Pattaya Road, der South Pattaya Road und der Thepprasit Road in die Sukhumvit Road geplant.