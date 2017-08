Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.17

PATTAYA: Der Verkehrstunnel an der Sukhumvit Road in Höhe der Central Road soll nun endgültig am Freitag, 25. August, eröffnet werden.

Das haben die Behörde für Landstraßen und das Bauunternehmen mitgeteilt. Auf einer Pressekonferenz sagten Phinit Maneerat und Chefingenieur Sunthorn Sompramai am Mittwoch, alle technischen Probleme seien behoben, alle Sicherheitsmaßnahmen würden dem Standard entsprechen.



Der Bau des 1,9 Kilometer langen Tunnels mit vier Fahrspuren hat über drei Jahre gedauert und war mit 887 Millionen Baht ausgeschrieben worden. Der Tunnel sollte bereits im Februar freigegeben werden. D



as Bauwerk wird den starken Verkehr an der Einmündung der Central Road in die Sukhumvit Road merklich entlasten. Weitere Verkehrstunnel sind an der Nordpattaya Road, der Südpattaya Road und der Thepprasit Road geplant.