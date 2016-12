Auf der Third Road staut sich täglich der Verkehr. Foto: Jahner

PATTAYA: Erneut wurde Pattayas Polizei von oberster Stelle aufgefordert, mehr zu tun, um das tägliche Verkehrschaos zu beheben.

Auf einem Treffen der Königlich Thailändischen Polizei der Region 2 mit den Beamten der verschiedenen Polizeistationen in Pattaya, Nongprue und Banglamung, Armeeoffizieren, Beamten der lokalen Landtransportbehörde, Vertretern der Taxikooperativen und Geschäfteinhabern, wurden erneut die dringendst zu lösenden Probleme identifiziert, die an sich nicht neu sind, in den vergangenen Jahren dennoch nicht behoben wurden.

Deshalb forderte Generalleutnant Jithi Rodbangyang, Kommandant der Polizeiregion 2, seine untergebenen Beamten erneut mit Nachdruck auf, sicherzustellen, dass die seit Jahren bekannten Probleme ein für alle Mal gelöst werden.

Polizeioberstleutnant Col. Wasuwat Chotechuang, Leiter der Verkehrspolizei Pattaya, schob die Schuld für die Misere insbesondere den vielen wild parkenden Taxi- und Baht-Bus- sowie Motorradtaxifahrern zu, die trotz der vielen Razzien der Vergangenheit immer noch öffentlichen Raum besetzen und dadurch den Verkehrsfluss behindern.

Auch Generalleutnant Jithi betonte, dass gegen Parken im Halteverbot an den Straßenrändern strikt vorgegangen werden muss. Da die Zahl der Fahrzeuge in der Touristenmetropole jedoch wohl kaum verringert werden kann, müssen Maßnahmen entwickelt werden, die darauf abzielen, den Verkehrsfluss zu verbessern, statt zu resignieren, so Jithi.