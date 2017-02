BANGKOK: Den Drogenfahndern in Bangkok ging ein Mann aus den eigenen Reihen ins Netz.

Ein erst seit drei Monaten im Dienst stehender Verkehrspolizist wurde in Bangkok mit 28 Kilogramm kristallinem Methamphetamin, „Ya Ice“ genannt, festgenommen. Der Zugriff erfolgte in dem Parkhaus eines Condominiums in der Sukhumvit Road Soi 77. Zuvor hatten die Beamten einen Tipp erhalten, dass der Beschuldigte die Drogen von einem Großdealer aus dem Norden erhalten und an Endkunden in Bangkok liefern würde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes fanden die Ermittler zudem zwei Pistolen. Der Beschuldigte sagte aus, dass er die Drogen von zwei Männern aus Chiang Rai entgegennahm und ausschließlich als Kurier agierte. Beide Hintermänner wurden daraufhin festgenommen.

Gegen den Verkehrspolizisten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, über das genaue Strafmaß bisher keine Auskunft erteilt.