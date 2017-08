KOH SAMUI: „Zu verkaufen!“ – mit Wehmut beobachten langgediente Samui-Urlauber einen regelrechten Exitus ihrer einstigen Stammlokale:



Die Grappa Bar in Lamai? Seit Mai ein Engländer statt des inselbekannten Frankfurters Wolfgang Jähn hinter der Theke. Die 80’s Music Bar von Rüdiger Raich (im Bild) in der so genannten Lindenstraße? – sucht schon länger einen solventen Nachfolger. Der Schweizer Marcel „Höfi“ Hofer von der Red Lips Bar? Seit Herbst vergangenen Jahres nach Pattaya gezogen. Das beliebte Fondue-Restaurant des Tessiners Giorgio, „La Scala“ in Hinta Hin Yai: Nachfolger dringend gesucht, die Verkaufsanzeige läuft.



Kritiker ausländischer Geschäftstätigkeit in Thailand werden diese Entwicklung ohne Mitleid verfolgen. Auf der anderen Seite: Die Stammkundschaft der etablierten Betriebe ging in die Hunderte und nicht wenige wollen künftig nach anderen Urlaubsdestinationen Ausschau halten. Für sie war Koh Samui in den vergangenen Jahren auch oder gerade durch ihre Stammlokale einen Besuch wert gewesen. Die lärmenden Nachtbars der neueren Generation treffen ihren Geschmack nicht mehr. Eine Generation zahlungskräftiger Klientel schwindet.