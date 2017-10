Verkaufsverbot für Alkohol am Donnerstag

Mit diesem behördlichen Schreiben wurden Gastronomen über das Verkaufsverbot von Alkohol am Donnerstag informiert.

THAILAND: Auf einen landesweit alkoholfreien Tag müssen sich Urlauber und Residenten am Donnerstag einstellen. Denn am buddhistischen Feiertag Ok Phansa am 5. Oktober sind der Verkauf und Ausschank von Alkohol untersagt.

Auch, wenn anzunehmen ist, dass viele Barbetriebe in den Touristengebieten an diesem Tag geschlossen haben, sind sie dazu gesetzlich nicht verpflichtet: sie dürfen Gäste empfangen, jedoch keinen Alkohol ausschenken und verkaufen.

Mit Ok Phansa wird in Thailand das Ende der buddhistischen Fastenzeit gefeiert. Zugleich symbolisiert der buddhistische Feiertag das Ende der Regenzeit und der dreimonatigen Mönchsklausur. Ab dem Ok-Phansa-Tag dürfen die Mönche wieder ihre Klöster verlassen, um in das alltägliche Leben zurückzukehren. Viele Thais nutzen diesen Tag, um ihre Angehörigen, Freunde oder Verwandten, die Mönche auf Zeit sind, im Wat zu besuchen und mit ihnen zu beten.