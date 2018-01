Von: Redaktion DER FARANG | 24.01.18

PATTAYA: Die Leitung des Pattaya Floating Marktes hat einer Speisenanbieterin den Verkauf gegrillter Seepferdchen untersagt und ihren Stand geschlossen.

Wichai Thanessanurak, General Manager des Floating Market, sagte den Medien, er habe den Vertrag mit der Verkäuferin beendet und dafür gesorgt, dass Seepferdchen nicht mehr verkauft werden. Der Entscheidung gingen Bilder von gegrillten Seepferdchen voraus, die Touristen in sozialen Netzwerken gepostet hatten. Der exotische Snack am Stiel kostete 150 Baht. Chinesische Touristen waren laut der Verkäuferin die Hauptabnehmer. Sie gab an, die Seepferdchen für 80 Baht in Bangkok gekauft zu haben. Chinesen glauben an Seepferdchen als Medizin und dass sie Kraft geben.

Seepferdchen sind durch thailändisches Gesetz nicht geschützt. Ihre Einfuhr oder Ausfuhr ist jedoch durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (Cites) verboten, das Thailand unterzeichnet hat. Dies lässt eine Lücke für Anbieter exotischer Tiere. Thon Thamrongnawasawat, Meeresökologe und Dozent an der Universität Kasetsart University, schrieb auf seinem Facebook-Account, die Regierung sollte Seepferdchen als bedrohte Art in Thailand aufnehmen, um ihren Schutz und ihr Überleben zu sichern.