Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.16

BANGKOK: Einen Schmuggler von zwei Baby-Orang-Utans hat die Polizei nach einer verdeckten Operation verhaftet.

Der Mann hatte die aus Indonesien stammenden Affen im Internet für 700.000 Baht zum Kauf angeboten. Mitarbeiter des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation meldete sich bei ihm und machten einen Treffpunkt in Bangkok aus. Als der Schmuggler mit den Orang-Utans erschien, wurde er von der Polizei festgenommen. Laut den Wildtierschützern sollen sich die männlichen und weiblichen Affen in einem guten gesundheitlichen Zustand befinden. Sie werden in ein Tierzuchtzentrum in Ratchaburi gebracht. Der Mann wird sich wegen Schmuggels geschützter Tiere und der Verletzung des Zollgesetzes verantworten müssen.