Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.18

HONGKONG (dpa) - Hongkong hat den Handel mit Elfenbein verboten.

Wie der Legislativrat der chinesischen Sonderverwaltungszone am Mittwoch entschied, soll das Verbot ab dem Jahr 2021 gelten. Verstöße sollen mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. Hongkong folgt damit dem chinesischen Festland, wo der Handel mit Elfenbein bereits seit Ende vergangenen Jahres untersagt ist. Die Tierschutzorganisation WWF sieht in der Entscheidung einen «wichtigen Schritt». Der Elfenbeinmarkt in Hongkong zähle zu den größten der Welt und steht damit in direkter Verbindung zur massenhaften Wilderei auf die Dickhäuter in Afrika. Die Folge der starken Nachfrage nach Elfenbein ist laut WWF eine dramatische Wildereikrise in Afrika. Jedes Jahr werden nach Angaben der Umweltschützer etwa 20 000 Elefanten illegal getötet..