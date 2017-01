BANGKOK: Als Vorbereitung für die noch ausstehenden fünf Spiele der letzten Runde für die Qualifikation zur Fußball-Weltmeis­terschaft in Russland 2018 plant der thailändische Fußballverband (FAT) ein Vier-Länder-Turnier. Eingeladen werden nur Teams aus mehreren Kontinenten, die in der FIFA-Weltranglis­te weit über Thailand stehen.

Laut dem Technischen Direktor des FAT, Witthaya Laohakul, ist die Kasse des Verbandes gut gefüllt, um prominente Mannschaften nach Bangkok zu holen. Gespräche werden mit den Niederlanden, Mexiko sowie Japan oder Südkorea geführt. Ein Termin für das Turnier steht noch nicht fest. Die Termine der fünf Spiele hingegen stehen fest: am 23. März in Bangkok gegen Saudi-Arabien, am 28. März in Japan, am 13. Juni in Bangkok gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, am 31. August in Bangkok gegen Irak und am 5. September in Australien.

Thailand ist Tabellenletzter der Gruppe B und hatte im Vorjahr die ersten vier Spiele verloren und im November gegen Australien in Bangkok ein Punkt geholt.